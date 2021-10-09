«الأهلي المصري» يطلق حملة ترويجية للإعفاء من المصاريف الإدارية لعملاء القروض الشخصية

أطلق البنك الأهلى المصرى حملة ترويجية اعتباراً من بداية شهر أكتوبر الحالى، تستهدف عملاء القروض الشخصية بالبنك.

كريم سوس: محفظة التجزئة المصرفية بـ«البنك الأهلي» تبلغ 145 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2021

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع، إن الحملة تستهدف إعفاء العملاء من المصاريف الإدارية الخاصة بالقروض الشخصية وذلك لفترة محدودة، سعياً لتلبية كل احتياجات العملاء المختلفة، وهو ما يأتى تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد، بما يمكن العملاء من سداد المصاريف وشراء الاحتياجات المدرسية، مشيراً إلى أن الحملة الترويجية يتيحها البنك من خلال جميع فروعه.

وأضاف «سوس» أن البنك يتيح باقة متنوعة من برامج القروض الشخصية لتلبية احتياجات شرائح مختلف فئات العملاء، سواء العاملون بالقطاع الحكومى أو قطاع الأعمال العام، وكذا موظفو شركات البترول والشركات متعددة الجنسيات والشركات الخاصة المدرجة بالبنك، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال والمهن الحرة وأصحاب المعاشات، حيث يصل مبلغ التمويل الذى يتيحه البنك إلى 3 ملايين جنيه لبعض شرائح العملاء وبفترات سداد تصل إلى 12 عاماً دون الحاجة إلى ضامن، مع تمتع العميل بتأمين مجانى على الحياة والعجز الكلى طوال فترة سداد التمويل.

وأكد أن محفظة القروض الشخصية بالبنك الأهلى المصرى تأتى فى مقدمة المنتجات الأكثر استحواذاً بمحفظة أصول التجزئة المصرفية بالبنك، حيث بلغ إجمالى حجم محفظة القروض الشخصية ما يعادل حوالى 79% من محفظة أصول التجزئة المصرفية التى قاربت قدرها 145 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2021، كما يستهدف البنك الوصول بحجم محفظة أصول التجزئة إلى 150 مليار جنيه بنهاية ديسمبر القادم عن طريق التوسع فى القروض الشخصية ومبادرات البنك المركزى سواء مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل أو مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى فضلاً عن زيادة الإصدارات وتفعيل الاستخدامات لعملاء بطاقات الائتمان عن طريق العروض الترويجية التى تقدم لهم، مشيراً إلى أن البنك بصدد إصدار منتجات وبرامج وخدمات تمويلية جديدة لعملاء التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالى.

ومن جانبها أشارت هالة حلمى، رئيس المنتجات والشمول المالى بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن عميل القرض الشخصى بالبنك يتمتع بمزايا أخرى عديدة للعميل مثل اختيار نوع سداد القسط سواء كانت أقساطاً شهرية ثابتة أو أقساطاً شهرية متصاعدة سنوياً حسب طبيعة احتياجاته والتزاماته.

وأضافت أنه على صعيد القروض الشخصية بضمانات نقدية، فإنه يمكن للعملاء أصحاب شهادات الادخار بالبنك الأهلى المصرى الحصول على تمويل شخصى حتى 90% من قيمة الشهادة وبفترات سداد تصل إلى 10 سنوات بدون أية مصاريف إدارية خلال فترة الحملة الترويجية، حيث يتم منح التمويل فى خلال 24 ساعة دون طلب أية مستندات إضافية من العميل.

وأكدت هالة حلمى أنه تماشياً مع التحول الإلكترونى يمكن للعميل التقديم على طلب الحصول على القرض الشخصى النقدى أونلاين من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للبنك، بالإضافة إلى إمكانية قيام العملاء بالاطلاع على كل بيانات حساباتهم وإجراء المعاملات المالية من خلال خدمة الأهلى نت، والأهلى موبايل على مدار 24 ساعة يومياً مجاناً، وهو ما يأتى فى إطار استراتيجية البنك نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وحرصه على زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية للحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة وكفاءة وفاعلية لكل فئات المجتمع.