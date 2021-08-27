«لو طلعت معاش».. كيف تحصل على دخل شهرى ثابت من البنك الأهلى المصرى؟

مع بلوغ عدد كبير من المواطنين سن المعاش، يرغب بعض أصحاب المعاشات في إنشاء مشروع خاص يمكنهم من تحقيق دخل شهرى يعينهم على متطلبات الحياة، لكن هناك كثيرين يلجأون إلى طرق أخرى تمكنهم من الحصول على دخل شهرى، حيث تعد شهادات الادخار من أكثر الطرق التي يلجأ إليها أصحاب المعاشات لتحقيق دخل شهري ثابت من البنوك.

وتقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طرق الحصول على دخل شهرى ثابت من البنك الأهلي المصري، وفق خدمة عملاء البنك، بنحو:

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري عدد من شهادات الادخار التي تتيح للعملاء الحصول على دخل شهري ثابت، كالتالي:

الشهادة البلاتينية

- يصل الحد الأدنى لقيمة شراء تلك الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة البلاتينية إلى 3 سنوات.

- يصل سعر العائد الشهرى لنسبة 11%.

- يمكن أن يحصل صاحب الشهادة البلاتينية على خدمة الاقتراض بضمان الشهادات.

- يستطيع صاحب الشهادة إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن أن يسترد صاحب الشهادة قيمتها قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهرى

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة الخماسية إلى 5 سنوات.

- يصل سعر العائد الشهرى إلى نسبة 10.5% من قيمة الشهادة.

- يتيح البنك الأهلي لأصحاب الشهادات الخماسية خدمة الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- يمكن لصاحب الشهادات الخماسية أن يقوم بإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن أن يقوم العميل باسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن أن يسترد العميل قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.