البنك الأهلي الأول في ترتيب القروض المشتركة بالسوقين المصرية والأفريقية

أظهرت نتائج التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، أن البنك الأهلى المصرى حصل على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهى: وكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة.

وأوضحت النتائج أيضاً حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الثالث كمرتب رئيسى والمركز الرابع كوكيل للتمويل والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد العديد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، حيث استطاع البنك إدارة 38 صفقة تمويلية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبَل أى مؤسسة مالية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 164 مليار جنيه حتى الربع الثالث من عام 2021.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتى انعكاساً لسعى البنك المستمر لتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التى تسهم فى خلق قيمة مضافة فى مختلف القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى.

وأعرب يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه باستمرار البنك فى تحقيق تلك المكانة المتميزة فى أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعتبر تتويجاً للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل، كما يأتى نتيجة لشبكة العلاقات القوية التى تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

أضاف «أبوالفتوح» أن البنك الأهلى المصرى يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتوفير التمويلات اللازمة فى مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، البنية التحتية، التعليم، البتروكيماويات والتطوير العقارى، التى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد الوطنى وعلى خدمة المواطن بشكل خاص.

فيما قال شريف رياض، الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، إن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أهمية التعاون الفعال والمثمر مع جميع البنوك المصرية الأخرى الذى يعكس أيضاً التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين جميع البنوك العاملة فى مصر، وقدرة القطاع المصرفى على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفاً أن تلك النتائج والجوائز تعد بمثابة حافز للعاملين بالقروض المشتركة على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.

وأضاف أحمد السرسى، رئيس قطاع تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن فريق العمل المختص بالبنك استطاع بحرفية إبرام 38 صفقة فى عدة قطاعات اقتصادية، وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل قطاع وتلبى احتياجات العملاء استناداً إلى الدراسات التى يقوم بها المتخصصون لتلك الاحتياجات.