وزارة التعليم تتيح 10 وسائل لتقديم الشكاوى مع انطلاق العام الدراسي

انطلق العام الدراسي الجديد 2022/2021، اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر، بمختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وترصد «الوطن» قنوات الاتصال الخاصة بوزارة التربية والتعليم، لتقديم الشكاوى حال التعرض لأي مشكلة، أو الاستفسار عن الأمور المتعلقة بالعملية الدراسية، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

قنوات التواصل مع وزارة التربية والتعليم

ـ يمكن التواصل هاتفيا، من خلال الاتصال على رقم 27946145.

ـ أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية تقديم الشكاوى من خلال الفاكس، على رقم 27963734.

ـ كما خصصت وزارة التربية والتعليم الخط الساخن «19126»، لتلقي جميع الشكاوى.

ـ يمكن التقدم بشكاوى وزارة التربية والتعليم من خلال البريد الإلكتروني : c.service@moe.gov.eg .

ـ بالإضافة إلى إتاحة بوابة موقع «تواصل معنا» من خلال الرابط : http://tawasol.emis.gov.eg .

ـ وأشارت الوزارة إلى إمكانية تقديم الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية : http://www.shakwa.eg .

ـ كما أتاحت الوزارة التواصل عن طريق الكول سنتر، من خلال رقم :01207000081.

ـ وتخصيص رقم 01148970610، للتواصل عن طريق «واتس آب».

ـ وللتواصل عن طريق فيس بوك، يمكن التواصل مع ‎الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين.

ـ وللتواصل عن طريق التقديم الشخصى، فيكون من خلال قاعة استقبال الجماهير «وارد اليد» بالديوان العام للوزارة.

بيانات يجب توافرها عند تقديم الشكاوى

ونوهت الوزارة إلى أنه يجب أن تتضمن الشكوى المقدمة البيانات التالية:

ـ كتابة الشاكي الذى يقوم بإرسال شكواه عبر وسائل الاتصال «المواقع الإلكترونية، الفاكس»، البيانات التالية: «الاسم ثلاثيا، الرقم القومي، رقم التليفون».

ـ ضرورة إرسال الشكوى مسجلة بعلم الوصول ومستوفاة لجميع البيانات بالنسبة للشكاوى التي يجري إرسالها عبر «البريد، البرقيات».

جاء ذلك في إطار تطوير وتجويد العملية التعليمية، حيث خصصت الوزارة، قنوات اتصال لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتواصل مع الوزارة والمديريات التابعة لهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم.