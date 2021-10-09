انطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات وسط إجراءات احترازية مشددة (صور)

انطلق، اليوم السبت، العام الدراسي الجديد بالجامعات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

جامعة مطروح تستقبل طلابها في أول أيام الدراسة بالكمامات

وسط إجراءات احترازية مشددة، انطلق العام الدراسي في الجامعات كليات جامعة مطروح الإحدى عشر، اليوم السبت، حيث هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة مطروح نواب رئيس الجامعة، عمداء ووكلاء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب، بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد 2021 / 2022، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التفوق في دراستهم الجامعية، في ظل استقبال الطلاب بأعلام مصر داخل بعض الكليات.

منع دخول الطلاب حرم جامعة مطروح دون كمامات

وتابع رئيس جامعة مطروح مع عمداء الكليات، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستقبال الطلاب بالكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات، مراعاة التباعد، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل، ومنع دخول الطلاب إلى الحرم الجامعى في أى كلية دون ارتداء الكمامات للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا في ظل الإجراءات المشددة التى تطبقها الجامعة لمواجهة الجائحة.

استمرار تطعيمات كورونا بجامعة مطروح

وأكد رئيس جامعة مطروح على استمرار مركز التطعيمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، في عمله يوميًا بمقر كلية التربية، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

انطلاق العام الدراسي الجديد بجامعة بنها بتحية العلم

أعطى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم، إشارة انطلاق العام الدراسي الجديد، بالمشاركة في تحية العلم في حرم كلية العلوم ببنها، حيث شارك رئيس الجامعة في تحية العلم والسلام الجمهوري إيذانا ببدء العام الجديد، كما تفقد قاعات الدراسة والتقى الطلاب وأساتذة الكلية في اليوم للدراسة، وتضمنت الجولة كليتي الهندسة والعلاج الطبيعي.

واطمئن رئيس الجامعة خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير الكواشف الحرارية، وقياس درجة حرارة الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

كروت ذكية لدخول الطلاب بجامعة طنطا

فقد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا اليوم، الحرم الجامعي فى أول أيام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام الدراسة بكليات الجامعة، وقدم التهنئة لطلاب الجامعة القدامى والجدد متمنيًا لهم التفوق العلمى والتوفيق.

وأكد رئيس الجامعة إعداد كروت الهوية الرقمية ‏لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما تم إعداد كروت ذكية أيضًا للسيارات، موضحًا أن الكارت به شريحة تحمل كل المعلومات وله «باركود».

وأشار «زكي» إلى إتاحة المقررات الدراسية على منصات الجامعة، وتوفير خدمة السداد الإلكترونى للمصروفات الدراسية.