شعبة الخضروات: الأسعار لم ترتفع بعد تحريك سعر البنزين وبعضها انخفض

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة للتجارة، إن أسعار الخضروات لم ترتفع، ولكن هناك قلة في المعروض، بسبب الأحوال الجوية في الفترة الماضية، وانتهاء العروض الصيفية وبدء الأخرى الشتوية، مما أدى إلى رفع بعض السلع وانخفاض الآخر، حيث وصل سعر الطماطم إلى 8 جنيهات، ووصل سعر البطاطس إلى 7 جنيهات، أما سعر الجملة للبصل فوصل إلى 3 جنيهات للكيلو، وكذلك أسعارالجملة في الباذنجان 3.5 جنيه، وسط رصد يومي لكل أسعار الخضروات والمنتجات المختلفة.

محدش يقدر يحتكر سلعة قابلة للتلف

وأضاف «النجيب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم السبت، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك رصد يومي بحسب آلية العرض والطلب في السوق، لافتا إلى أنه تم الحفاظ على الإنتاج الزراعي في مصر، لافتا إلى أن عزوف الفلاح عن زراعة بعض المنتجات يؤدي إلى رفع السعر في الموسم الزراعي اللاحق، متابعا: «التاجر متدخلش لما سعر المنتجات عليت، وإحنا بنبيع منتج قابل للتلف، لو متبعش خلال ساعات، ومحدش هيقدر يحتكر سعر قابل للتلف، عايزين قاعدة بيانات من حيث الإنتاج والاتسهلاك والتصدير، عشان الزراعة توفر سعر للفلاح مناسب ميكنش في تدني في السعر».

تحديد سعر البترول كل ثلاثة أشهر

ورفعت الحكومة أسعار البنزين فئات 80 و92 و95، الخميس الماضي، لمدة 3 أشهر مقبلة، بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا، حيث قررت وزارة البترول، ربط سعر البترول بالسعر العالمي، ليتم تحديد الأسعار كل 3 أشهر، مع محاولات دائمة لتثبيت سعر السولار المستخدم في سيارات نقل البضائع، لعدم رفع أسعار أغلب السلع الاستهلاكية والمواصلات العامة التابعة للدولة، وتخوف المواطنين من رفع أسعار السلع الأساسية، ولكنها لم ترتفع حتى الآن ولا توجد نية بحسب التصريحات الرسمية من الدولة تفيد بذلك في الوقت الحالي أو المستقبل.