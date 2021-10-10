«المأذونين الشرعيين»: زواج المحلل «حرام ويُعد نكاح متعة»

علق إبراهيم علي سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، على واقعة قيام مواطن بالزواج 33 مرة كمحلل شرعي، من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طُلقن ثلاث مرات، كعمل خيري لوجه الله، إذ ذكر أن المُحلل الشرعي لا يجوز من الناحية الشرعية، فالأصل في الزواج يبنى على السكينة والمودة والرحمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا والمسؤول»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

الزواج هو ميثاق من أوثق العقود ويشهد عليه رب العزة والملائكة

وأضاف «سليم»، أن الله عز وجل قال عن الزواج: «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا»، مؤكدًا أن الزواج هو ميثاق من أوثق العقود ويشهد عليه رب العزة والملائكة ولا يجوز التلاعب فيه ولا يجوز الاستهزاء به والمحلل الشرعي لا يجوز من الناحية الشرعية، موضحا أن الأصل في عقد الزواج بالشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحًا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت.

النكاح المؤقت باطل سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة

وأوضح رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو يُعد نكاح المتعة، مشيرا إلى أن حكم زواج المحلل حسمته دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف بأنه باطل ولا يحل، مع تحريم زواج المحلل «زواج شخص من امرأة بقصد تحليل عودتها لزوجها الأول بعد الطلاق للمرة الثالثة».

بداية القصة

وكان الإعلامي شريف عامر، قد استضاف شابا يُدعى محمد ملاح، يعمل محللًا شرعيًا، إذ تزوج 33 مرة من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن، مفترضًا في ذلك أنه يقوم بعمل خيري لوجه الله، بعد أن رأى كثيرًا من البيوت تتعرض للخراب، نظراً لوصول الطلاق لـ 3 مرات، ولذلك قرر أن يكون محللًا للشخصيات القريبة منه، أو من خلال الأشخاص التي يعرفها معرفة جيدة، ولا يتقاضى أموالا نظير هذا العمل.