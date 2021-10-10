حفر وانتهاك حرمة موتى في مقابر عوارة بطنطا

فوجئ أصحاب مقابر عوارة، بمدينة طنطا، بأعمال حفر داخل إحدى المقابر، بشكل مفاجئ وتفريغ جميع محتويات المقبرة والتي بها 8 عيون، 6 منها صدقة جارية، أو وقف خيري.

وقال محمود عبدالكريم، إنه فوجئ مثل غيره من أصحاب المقابر في عوارة، أو مقابر طنطا القديمة، بأعمال حفر في مقبرة تضم عيون وقف خيري وورثة سيدي عبدالرحيم، أمام ملعب كرة القدم، وتم تفريغ محتويات المقبرة وحفرها بعمق متر عن سطح الأرض، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الموتى، والذي لا يجوز شرعا وقانونا، وأن المقبرة أصبحت خالية تماما لا يوجد بها إلا القليل من عظام موتى من عشرات السنوات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، بورود إخطار من شرطة النجدة، يتضمن بلاغا من أهالي وأصحاب مقابر إبراهيم عوارة، التابعة لدائرة القسم، يتضمن أعمال حفر وانتهاك حرمة الموتى.

الأجهزة الأمنية تعاين المقبرة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، ومعاونيه النقباء عبدالمنعم الوكيل، ومحمد سلطح، وقوة من الشرطة، والمعاينة تبين أعمال حفر في مقبرة بها 8 عيون، منهم 6 وقف خيري أو صدقة جارية، ووجود عمق عن سطح الأرض نحو متر، تم فرض حراسة مشددة على المقبرة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة من وراء تلك الواقعة.

الأهالي: «دفان» وراء الواقعة

وأكد الأهالي على أن «دفان» هو وراء هدم المقبرة، وذلك دون علم ذوي الموتى، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والقبض عليه، خاصة أنه لم يراعي حرمة الموتى، وعثر على بعض عظام الموتى، أثناء أعمال الحفر.