ضبطت مباحث أول المنصورة، اليوم، عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات للبوابات الحديدية والكابلات الكهربائية، وغيرها بمقابر العيسوي.

تلقى اللواء فاضل عمار، من المحاسب أحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب المنصورة، بتعدد شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة، تفيد بسرقة مجهولين محتويات المقابر الخاص بهم.

ووجه مدير الأمن بالتنسيق ما بين رئاسة الحي والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية لتنفيذ حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومن اتخذوا من مقابر العيسوي وكرًا لهم.

قاد الحملة رئيس الحي، والعميد حسام الجداوي، مأمور قسم أول المنصورة، والمقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث القسم، وقوة مرافقة وتوصلت جهود الحملة إلى أن وراء ارتكاب تلك الجرائم، تشكيل مكون من 4 أشخاص، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم "سرقات المقابر".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، فيما لاذ الآخرين بالفرار، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية جهودها لإلقاء القبض على الهاربين من خلال تمشيط المنطقة لضبطهم.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات لإعادة الانضباط وفرض السيطرة الأمنية من أجل الاستقرار، مشددًا على التعامل بكل حسم مع كل من تسول نفسه الإضرار بالأمن العام أو إرهاب المواطنين.