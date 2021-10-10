الري تنفذ سدود وخزانات وبحيرات صناعية للحماية من مخاطر السيول

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، العديد من المشروعات المهمة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية، حيث أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنّه جار تنفيذ العديد من أعمال الحماية في سيناء، وانتهت عملية حماية منطقة الطور من أخطار السيول، وأوشكت المرحلة الثانية لحماية طابا، وعملية حماية وادي غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء.

وأضاف وزير الري، أنّه جار تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز، وإنشاء 7 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد علي في وادي العريش لحماية مدينة العريش، وإنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية)، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع، وعملية تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي (النفق - شرم الشيخ) بمخرج وادي بعبع.

ولفت عبدالعاطي، إلى تنفيذ عدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء، تتمثل في: عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد، عملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي، عملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير 10 خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافي.

وفي محافظة البحر الأحمر، تابع الوزير أنّ عملية إنشاء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها، وقناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، اقتربت من الانتهاء، وجارٍ تنفيذ أعمال الحماية للأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وعملية إنشاء بحيرتين صناعيتين ب1، ب3 وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة.

سد وادي أبوإسماعيل لحماية حي الزهور من خطر السيول

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنّ محافظة مطروح شهدت بدء تنفيذ عملية إنشاء سد وادي أبوإسماعيل (وادي الشقوق) لحماية حي الزهور من أخطار السيول.

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد، أكد الوزير إنهاء عدد من العمليات وهي: حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ)، حماية البنية الأساسية لوادي العمراني البحري بمحافظة أسيوط، والتسليم الابتدائي لكلا العمليتين، وانتهاء عملية حماية وادي عبادي 3أ بمحافظة أسوان، وعملية حماية منطقة الأقصر (المرحلة الرابعة) لحماية قرى (الشغب - نجع الدبابية - قرية المعلة - نجع خور القضا - نجع المساعيد).

ولفت إلى أنّ عدد من العمليات أوشكت على الانتهاء، وهي عملية حماية قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وعملية إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي ب1 وب2 لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا، وعمليات حماية وادي عبادي 3ب ووادي عبادي 3ج ووادي عبادي 3د بمحافظة أسوان، وجارٍ تنفيذ عملية إنشاء 8 بحيرات و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف.

صدور أمر الشغل لإنشاء 4 بحيرات و3 حواجز ترابية بأطفيح

وأشار إلى إصدار أمر الشغل لعملية إنشاء 4 بحيرات و3 حواجز ترابية (مخر سيل أطفيح) بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وعملية إنشاء 4 بحيرات و4 حواجز ترابية وحوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف محافظة الجيزة.

والسيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية، تسقط خلال فترات زمنية قصيرة، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل لـ100 كيلومتر فى الساعة، وتحدث السيول على فترات متباعدة وقد تتسبب في أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم إنشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.

وتهدف أعمال الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، إضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية، لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.