«الأرصاد» تكشف سمات فصل الخريف 2021.. أمطار غزيرة تصل لحد للسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، بيانًا تكشف فيه موعد بداية فصل الخريف 2021 وسماته على جمهورية مصر العربية.

إذ من المنتظر وفقًا لخبراء الأرصاد، أن يبدأ فصل الخريف جغرافيًا على جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر مقبلة لينتهي يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، ويبدأ فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر 2021.

فصل الخريف يشهد سقوط أمطار غزيرة

وأشار البيان الصادر عن الهيئة اليوم، إلى أنّ فصل الخريف يعتبر فصلًا انتقاليًا ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ويتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تتمثل في منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّ جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء تتأثر أحيانًا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، كما يعمل على سقوط الأمطار الغزيرة، التي تتسبب في تكوّن السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

نصائح الأرصاد في فصل الخريف

ومن أهم النصائح التي يقدمها خبراء الأرصاد مع بداية فصل الخريف خاصة في أثناء تكون الشبورة المائية، هي الالتزام بقواعد المرور، والحفاظ على المسافات البينية بين السيارات.

وفي حالة تكوّن الضباب، يلتزم السائقين بإضاءة الأنوار الداخلية للسيارة، واستخدام الإشارات الضوئية المخصصة للشبورة في أثناء السير، مع تقليل السرعة قدر المستطاع، وبالنسبة للمارّة عليهم العبور في الأماكن المخصصة لعبور المشاة بالطرق السريعة خلال فترات تكوّن الشبورة المائية لانخفاض الرؤية أمام سائقي المركبات.

ونوّه الخبراء إلى أنّ هذا البيان هو إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف، على أن تعاود إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة قطاعات الدولة بشكل يومي منتظم، نظرًا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة التي من الممكن أن تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام حتى يتثنى للمسؤولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي آثار ناجمة عن أي ظواهر جوية حرجة.