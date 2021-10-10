وفاة الجنرال الأمريكي قائد عملية القبض على صدام حسين

نعى الجيش الأمريكي، الجنرال راي أوديرنو، الذي قادت قواته عملية إلقاء القبض على الرئيس العراق السابق صدام حسين، بعد غزو العراق في عام 2003، وذلك بعد صراع شاق مع المرض.

وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي تيرينس كيلي، إن «أوديرنو» وهو جنرال متقاعد بالجيش من فئة أربع نجوم في عام 2015، قاد القوات الأمريكية خلال حرب العراق، وتوفي يوم الجمعة، بسبب السرطان.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن، في بيان يوم السبت: «لا يمكننا التفكير في أي شخص يجسد العقيدة الأساسية للواجب والشرف بشكل أفضل من الجنرال راي أوديرنو. لقد جعل أمتنا بأكملها أفضل وأقوى وأكثر أمانًا».

تقاعد «أوديرنو» بعد 37 عاما من الخدمة العسكرية

وتقاعد «أوديرنو» في عام 2015، بعد أكثر من 37 عامًا من الخدمة العسكرية، بما في ذلك عمليات الانتشار في أوروبا وثلاث جولات إلى العراق. وقاد فرقة المشاة الرابعة من أكتوبر 2001 إلى يونيو 2004، وقاد الفرقة في بداية حرب العراق.

وتحت قيادته، عثر فريق اللواء القتالي الأول التابع لفرقة المشاة الرابعة على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأسره. وأعلن «أوديرنو» خبر إلقاء القبض عليه قائلاً: «كان في قاع حفرة وتم القبض عليه».

نجله فقد ذراعه في العراق

وأصيب نجله النقيب توني أوديرنو، بجروح بالغة أثناء قيامه بدورية في بغداد في أغسطس 2004. وأصيبت عربة كان بها توني أوديرنو بقذيفة صاروخية، مما أدى إلى فقد ذراعه.

وقال راي أوديرنو، لـ«CNN» في مقابلة عام 2006، إن إصابة ابنه عمقت فهمه لما تمر به آلاف العائلات العسكرية الأمريكية.

تكليف «أوديرنو» بتدمير المقاومة العراقية

عاد أوديرنو إلى العراق كقائد عملياتي لزيادة عدد القوات من عام 2006 إلى عام 2008، حيث كان مسؤولاً عن إبادة المقاومة العراقية في الفلوجة في العراق ومساعدة القوات العراقية.

شغل لاحقًا منصب القائد العام للقوة متعددة الجنسيات في العراق، ثم القوات الأمريكية في العراق، من سبتمبر 2008 حتى سبتمبر 2010.

وخدم لفترة وجيزة كقائد لقيادة القوات المشتركة الأمريكية قبل أن يختاره الرئيس السابق باراك أوباما، ليكون رئيس أركان الجيش في عام 2011.

وفاة قاضي محاكمة صدام حسين بكورونا

جدير بالذكر، أنه في أبريل الماضي، توفي محمد عريبي مجيد الخليفة، قاضي محاكمة صدام حسين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، عن عمر 52 عامًا، بحسب «أسوشيتد برس» الأمريكية.