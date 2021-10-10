نجاح 3 عمليات جراحية دقيقة في مستشفى الضبعة.. أنقذت حياة المواطنين «صور»

نجح الفريق الطبي بمستشفى الضبعة المركزي، في إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة أنقذت حياة 3 مواطنين، بعد تعرضهم لحوادث طرق في نطاق مركز ومدينة الضبعة بالساحل الشمالي، على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وتعامل معهم الفريق الطبي بقسم الطوارئ بالمستشفى، وجري تحويل الحالات إلى جراحة العظام.

وحدات تخصصية في جراحة العظام بمستشفى الضبعة

وقال الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، إن العمليات الثلاث نجحت في مستشفى الضبعة، من خلال السعي إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي مطروح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مستشفى الضبعة المركزي استقبل على مدار 24 ساعة، 8 حوادث طرق بإجمالي 16 حالة جري التعامل معها طبقا لقواعد ATLS وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة لهم في أسرع وقت.

تحويل حالة انفجار طحال لمستشفى مطروح

وأشار إلى أنه تم تحويل حالة انفجار بالطحال وكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ إلى مستشفى مطروح العام على وجه السرعة ودخلت العمليات والحالة حاليا مستقرة، فضلا عن دخول 4 حالات إلى قسم العظام بالمستشفى، وتحضيرهم لدخول العمليات على وجه السرعة.

تفاصيل عمليات جراحية بمستشفى الضبعة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريحات صحفية، أن من بين الحالات المصابة، حالة تعانى من كسر بأسفل عظمة الشظية اليسرى وتم تثبيت الكسر بشرائح ومسامير، وطفل يعاني من كسر مضاعف متزحزح بأسفل عظمة العضد للكوع الأيمن وجري رد الكسر مغلق وتثبيت بأسلاك معدنية، وطفلة تعاني من كسر مضاعف متزحزح في عظام اليد اليمنى وجري رد الكسر والتثبيت بأسلاك معدنية.

وتابع: «وحالة طفل كسر بأسفل عظمتي الساعد الأيسر متزحزح، وجري رد الكسر وتثبيته بأسلاك معدنية وجميع الحالات مستقرة وجري خروجها تحسن»، وذلك بواسطة فريق جراحة العظام بالمستشفى، وتحت إشراف الدكتور مصطفى الحوت، والدكتور حسنى داود، والدكتور أحمد عاطف تخدير، وجمال عيد ومس رحاب من فريق التمريض بمستشفى الضبعة.