مستشفى الضبعة يجري 7 عمليات دقيقة لضحايا حوادث الساحل الشمالي

رغم معاناتها من عجز في بعض التخصصات الطبية، أجرى مستشفى الضبعة المركزي 7 عمليات جراحية متقدمة خاصة في جراحة العظام، وذلك للحالات الحرجة التي أصيبت خلال الأيام الثلاثة الماضية في عدة حوادث بالساحل الشمالي.

وقال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، "نسعى لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي مطروح وزائريها، كما نسعى لتأسيس وحدات تخصصيه في جراحة العظام وبتكليف من الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة".

وأضاف: "استقبلت مستشفى الضبعة على مدار الأيام القليلة الماضية، أكثر من عشرين حادث طريق وسقوط من علو، وكان التعامل مع جميع الحالات بكفاءة وخرج بعضها من الطوارئ، ودخلت 7 حالات قسم جراحة العظام، من بينهم حالة لسيدة تبلغ 62 عاما تعاني من كسر بأسفل عظمة الشظية للساق اليمنى، وجرى عمل تثبيت بشرائح ومسامير".

ولفت إلى أن القطاع الطبي في مطروح، يتقدم يوما بعد يوم، وجار فرش مستشفى السلوم المركزي بعد تطويره بالكامل وإنشاء مباني جديدة على أحدث طراز" تمهيدا لافتتاحها من قبل وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه سيجري تقديم خدمة طبية لأهالي السلوم وتستقبل حالات من ليبيا في إطار السياحة العلاجية، بدلا من نزولهم الإسكندرية لتوفير الوقت والمال.