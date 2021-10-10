تجربة بيج رامي السينمائية.. فيلم شهير لم يُكمل تصويره

بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي ببطولة «مستر أولمبيا»، لعام 2021، في نهائي المنافسات التي أقيمت فجر اليوم الأحد، هناك وجه آخر لبيج رامي، لاعب كمال الأجسام للمحترفين، حيث شارك في فيلم سينمائي، كأول تجربة له في مجال السينما ، ولكنها لم تستمر طويلاً، فقد اعتذر عن أداء باقي مشاهده.

بيج رامي ينسحب من الفيلم والسبب العقد

شارك اللاعب بيج رامي، في فيلم «حملة فرعون»، من خلال دخوله في بعض المشاهد، حيث قال من خلال استضافته في برنامج «النهار رياضة»، إن مشاركته لم تكتمل بسبب انشغاله في مواعيده خارج مصر، وارتباطه بعقد، يحتم عليه التواجد في مواعيد محددة، لذلك لم تكتمل مشاهده في هذا الفيلم، وقرر الانسحاب.

بيج رامي: هدفي من فكرة التمثيل هو تقديم الدعم للعبتي

وأشار بيج رامي إلى أن السبب وراء موافقته في قبوله لفيلم «حملة فرعون»: «كان هدفي من فكرة التمثيل عموماً، هو عن ماذا سوف يقدم لي هذا الفيلم من دعم ومعرفة الجمهور بلعبتي أكثر»، كما وجه الشكر لكل الذين دعموه في هذا الفيلم.

ويعد فيلم «حملة فرعون»، أول تجربة يخوضها بيج رامي، في مجال السينما، وكان هذا الفيلم من بطولة عمرو سعد، وروبي، محمود عبد الغني، محمد لطفي، سوزان نجم الدين، قمر، وعدد آخر من الفنانين.

وتم طرح فيلم «حملة فرعون»، في عام 2019، ويعد أول تجربة إخراجية في السينما للمخرج رؤوف عبد العزيز، الذي استطاع أن يحقق نجاحاً باهراً من خلال أعماله الدرامية، وتأليف كريم حسن بشير.

محمد هنيدي

ولم يفوت نجوم الفن هذه الفرصة، وقاموا بتهنئة بيج رامي، بحصوله على بطولة «مستر أولمبيا»، لعام 2021، فكان أول الداعمين له هو الفنان محمد هنيدي، حيث حرص على دعمه قبل انطلاق المسابقة بشهور، من خلال نشره لصورة عبر خاصية الاستوري، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، قائلاً: «شهر على مستر أولمبيا، شد حيلك يا بطل يا مشرفنا، انت وكل المصريين المشاركين السنة دى، بنشجعكم من دلوقتي».

وبعد فوز بيج رامي، كتب هنيدي له مرة أخرى ليهنئه وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروك لمصر».

راندا البحيري

هنأت الفنانة راندا البحيري بيج رامي، بعد فوزه وحصوله على البطولة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، قائلة: «ألف ألف مبروك، بيج رامي خد مستر أوليمپيا، شرفتنا و كبرتنا يا كبير».

إسعاد يونس

واكتفت الفنانة القديرة إسعاد يونس، بكتابة «مبروك بيج رامي»، مع نشر صوره له، وذلك عبر حسابها الرسمي «فيس بوك».