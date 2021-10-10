أسرة بيج رامي قبل نتيجة «مستر أولمبيا»: نفتخر به مثل محمد صلاح.. ادعوله

حاورت «الوطن» في بث مباشر لها على صفحة «فيس بوك»، أسرة لاعب كمال الأجسام بيج رامي السبيعي، من داخل منزله، في انتظار نتيجة بطولة «مستر أولمبيا 2021»، إذ ذكر محمد السبيعي، شقيق بيج رامي، أن هذه المباراة تحدث كل عام مرة واحدة، ولها أهمية كبيرة لدى المنافسين عليها، مؤكدًا أن آخر تواصل بين بيج رامي وأسرته كانت بعد الجولة السرية، «طمنا على نفسه، ومش عاوز أي حاجة غير دعوات المصريين ودعوات أمي، وطبعًا كلم أمي وكلم أخواتي».

الناس كلها مهتمة بالحدث.. نفتخر به دائما

وأضاف «السبيعي»، خلال البث المباشر الذي عرضته جريدة «الوطن»، أن الكثير من المواطنين يهتمون بهذه المباراة، مستدلًا على ذلك بكثرة رسائل على تطبيق «الواتس» الخاص به واطمئنان الكثيرين على حالته وموعد ظهور النتيجة،« الناس كلها مهتمه بالحدث ده، بنفتخر بيه مش بس كأخ، ده حدث بالنسبة لمصر كلها، مش عائلي بس، زي ما كلنا بنفتخر إن فيه محمد صلاح في مصر، نفتخر أن فيه بيج رامي في مصر».

بيج رامي يحضر كل المناسبات في قريتنا

وأشار إلى أن بيج رامي يحضر كل المناسبات في القرية، «بييجي كل المناسبات هنا، وقبل أي سفرية وبعد كل سفرية لازم ييجي هنا، بيج رامي ده مشوار من زمان، كان مُصر، ولما يصر على حاجة وصلنا الأحساس أنه لازم يوصل، بيتمرن 24 ساعة، عايش في كمال الأجسام 24 ساعة، عيشة مش عادية كلها استثنائية»، مؤكدًا أن اسمه الحقيقي هو ممدوح السبيعي، ولكن يُطلق على نفسه «رامي» كأسم دلع، ويعشق كمال أجسام.