انقلاب سيارة من أعلى كوبري الساحل وقوات الإنقاذ تبحث عن الضحايا «فيديو»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادث سيارة أجرة سقطت من أعلى كوبري الساحل بمنطقة شبرا، في نهر النيل، وجار رصد عدد الضحايا من الركاب وانتشال السيارة.

انقلاب سيارة في النيل

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ للبحث عن الضحايا داخل مياه نهر النيل، والعثور على السيارة وقائدها، ولم يتم تحديد عدد المصابين والمتوفين حتى الآن في الحادث.

ورصد الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، عدد من «لانشات الإنقاذ» والمراكب الصغيرة، والتي بدأت عملية البحث عن الضحايا والسيارة.