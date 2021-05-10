انتشال الجثة الأخيرة من حادث غرق تروسيكل بالإسكندرية

قال إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، منذ قليل، إنه تم انتشال الجثة الخامسة والأخيرة من ضحايا غرق تروسيكل في ترعة ناصر بالإسكندرية، وذلك في اليوم الثالث منذ وقوع الحادث، بعدما فشل الغواصون في انتشاله على مدار اليومين الماضيين على الرغم من تواجد 7 غواصين متطوعين من فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهرى.

الضحية الخامسة غائبة في مياه ترعة ناصر

وأضاف المالحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع كان يأمل أن تظهر الجثة الخامسة والأخيرة على سطح المياه، حيث أنهم كانوا يتواصلون مع الأهالي بشكل دوري على أمل إيجاده وانضمامه إلى 4 جثث تم انتشالهم صباح أمس الأول، إلا أنه لم يحدث إلا اليوم الإثنين، بعدما تمت عملية البحث لليوم الثالث على التوالي.

صغر حجم الترعة ساعد على انتشال جثث ضحايا غرق تروسيكل بالإسكندرية

وأوضح أن عمق وحجم ترعة مشروع ناصر، ساعد على انتشال جثث 4 ضحايا بشكل سريع، حيث أن عمق الترعة لا يزيد عن 4 أمتار بل ويصل إلى مترين، وعرضها 30 مترا، مشيراً إلى أن هذا الأمر سهل عملية انتشال جثث ضحايا غرق تروسيكل الإسكندرية، بسهولة على عكس ما حدث منذ عدة أشهر في بحيرة مريوط.

ولفت إلى أن الإنقاذ النهرى بالإسكندرية وغواصين الخير، وصلوا سريعاً بعد حادث سقوط تروسيكل في ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية، وذلك من أجل البحث عن باقى الجثامين، بينما تم صنع شبكة على بعد 2 كيلو لتضييق عملية البحث.

قصة غرق 5 أشخاص في ترعة ناصر بالإسكندرية

وجاء ذلك عقب حادث غرق 5 أشخاص في ترعة مشروع ناصر، بمنطقة محطة أربعة بالعامرية غرب الإسكندرية، الذي وقع ظهر السبت الماضي، بعدما سقط تروسيكل يقل عدد من عمال اليومية بذات الترعة، والذي كان يحمل 12 فردا.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد غرق تروسيكل فى ترعة بالعامرية.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهرى التابعة لإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسباب سقوط تروسيكل في ترعة ناصر بالإسكندرية

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل الذي كان يقل عمال باليومية ما أدي إلى سقوطه فى ترعة مشروع ناصر بمنطقة محطة أربعة بالعامرية، وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن التروسيكل كان يحمل نحو 12 عاملا جرى إنقاذ 7 منهم وفقد 5 آخرين.