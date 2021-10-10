جهاز حماية المنافسة: نضمن عدم احتكار أي جهة للسلع بالأسواق المصرية

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعتمد في عمله على آليتين، أولهما إنفاذ القانون في القضايا الخاصة باحتكار السلع في الأسواق، ويتم التعامل معها عن طريق القضاء، والدور الثاني هو دعم السياسات المنافسة عن طريق وضع كل العاملين في السوق على قدم المساواة.

ممتاز: نصدر قوانين تمنع الاحتكار أو الإضرار بالمنافسة

وأضاف «ممتاز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الجهاز معني أيضا بالنظر في القرارات والقوانين التي قد تعيق دخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية أو تضر بالمنافسة، حيث إن الجهاز يعمل مع كل الجهات لتعديل القرارات لفتح الأسواق للمستثمرين والشركات الجديدة بمختلف القطاعات.

وأوضح أن القرارات التي اتخذها الجهاز مؤخرا أدت إلى زيادة العمالة والاستثمارات في مختلف القطاعات، الأمر الذي سينعكس على المواطن بأسعار أقل وجودة وتنوع أفضل بالمنتجات في الأسواق.

الجهاز عمل على مناقشة عدد من قضايا الخاصة بالدواجن والأسمدة الفوسفاتية

وأكد أن الجهاز عمل على مناقشة عدد من قضايا الخاصة بالدواجن والأسمدة الفوسفاتية، ما يدعم السياسات المنافسة بإنشاء إدارات متخصصة في الجهاز لدعم سياسات المنافسة وتراقب كل القرارات والقوانين التي تقيس أثر تلك القوانين على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مثل تلك القرارات والقوانين تضمن تكامل الأجهزة في العمل مع بعضها البعض، حيث إن الركيزة الثالثة للاستراتيجية تعتمد على نشر ثقافة المنافسة، وهو أحد أهم الثقافات التي يسعى الجهاز إلى نشرها بين القطاعات المختلفة.