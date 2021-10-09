«حماية المنافسة»: نمنع الاحتكار بالأسواق.. ونتعامل مع الجميع بمساواة

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعتمد في عمله على إنفاذ القانون في القضايا الخاصة باستغلال أو احتكار سلع معينة في الأسواق، ودعم السياسات المنافسة عن طريق وضع كل العاملين في السوق على قدم المساواة من خلال النظر في القرارات والقوانين التي قد تعيق دخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية أو تضر بالمنافسة.

ممتاز: فتح الأسواق أمام الشركات الجديدة والمستثمرين عبر قوانين

وأضاف «ممتاز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الجهاز يعمل مع كل الجهات لتعديل القرارات لفتح الأسواق للمستثمرين والشركات الجديدة في هذا القطاع، ما ينعكس على زيادة العمالة والاستثمارات، ما سينعكس على المواطن بأسعار أقل وجودة وتنوع أفضل بالمنتجات.

ممتاز: نقيس أثر القوانين والقرارات على الأسواق المصرية اقتصاديا

وأوضح أن الجهاز يدعم السياسات المنافسة عبر إنشاء بداخل الجهاز إدارات متخصصة في سياسات المنافسة تراقب كل القرارات والقوانين وتقيس أثر تلك القوانين على أرض الواقع، «بنشوف تأثيرات القرارات والقوانين على السوق هيكون عامل إزاي اقتصاديا، وبالتالي نبدأ دورنا في التعاون مع الجهات المختلفة سواء الحكومية أو مجتمع الأعمال وآخره».

وأكد أن مثل تلك القرارات والقوانين دائما ما تضمن تكامل الأجهزة بعضها البعض، كما أن الركيزة الثالثة للاستراتيجية تعتمد على نشر ثقافة المنافسة، وهو أحد أهم الثقافات التي يسعى الجهاز إلى نشرها بين القطاعات المختلفة.