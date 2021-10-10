وزير المالية: مصر صامدة رغم عدم الاستقرار العالمي.. ولديها احتياطات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك ارتفاع عالمي في سعر المواد البترولية والطعام، لافتا إلى أن ذلك ناتج عن زيادة الطلب بعد التعافي عالميا -نسبيا من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19- بجانب ارتفاع مصاريف الشحن، ووجود أزمات سياسية في أوروبا، خاصة في إمدادات الغاز بين روسيا وألمانيا، وأزمات في البنزين في بريطانيا، موضحا أن بعض المحلات في بريطانيا تقل فيها السلع الاستهلاكية في السوبر ماركت.

فيروس كورونا أثر على عدد كبير من الدول

وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، اليوم، أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر لفترة طويلة، مؤكدا أن فيروس كورونا أثر على عدد كبير من الدول، لكن مصر صامدة، وأخذت احتياطاتها، لكنها من الجزء العالمي وسط تأثر بالأسعار العالمي لأن مصر تستورد القمح والمواد البترولية واستيراد نحو 20 مليون طن برميل بجانب استيراد زيت الطعام بالتزامن مع ارتفاع مصاريف الشحن.

مصر لديها احتياطاتها من السلع

وأوضح وزير المالية، أن مصر لديها احتياطاتها من السلع، مبينا أن مصر ترفع السعر حسب السعر العالمي لكنها تقلل السعر عندما ينخفض مرة أخرى، موضحا أن مصر لم ترفع سعر السولار لأنه يؤثر كثيرا على أسعار الخضروات والفواكه ولكن البنزين يؤثر على حركات الأفراد أنفسهم، متابعا: «بنبقى واخدين بالنا وإحنا بنخد القرار لو لي أثر يبقى خفيف ميأديش لارتفاع الأسعار أوي».

الاقتصاد العالم يمر بفترة من عدم الاستقرار

وأشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من عدم الاستقرار وبعدها ستستقر الأسعار فيما بعض مبينا أن كل وزارة في مصر تعلن عن خططها لتخفف التضخم، موضحا أن مصر جزء من العالم وتستورد الآلات والمواد الخام لأن هذه هي العولمة ونسبة كبيرة من المنتجات مستوردة، لافتا إلى أن الدولة تحاول التخفيف من أبعاد التخضم إذا استمر لفترة قصيرة، ولكن إذا استمر لفترة طويلة سيؤثر بشكل كبير، مبينا أن دول كثيرة في الوقت الحالي تعاني من التضخم.

نحاول تقليل تأثير عدم الاستقرار العالمي على المواطن

وتابع: «نحاول بكل الإجراءات اللي بنخدها تقليل التأثير على المواطن قدر الإكان ولو الموجة من عدم الاستقرار قصيرة هتعدي ولو كان إذا استمر الأمر لوقت طويل هترتفع أسعار الزيت والقمح وأتمنى أن ده ميحصلش، إحنا متأثرين بارتفاع الأسعار وبنقول لمواطنا عندنا الاحتياطات الكافية نتمنى هذا الأمر من الاضطراب في العالم لا يستمر طويلا».