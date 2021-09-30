وزير المالية: الدين العام سيبدأ في الانخفاض خلال العام الحالي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نفذت مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.

وأضاف «معيط» على هامش لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمساندة القطاع الخاص في المرحلة الحالية، ومن بينها تقديم دعم في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات..

ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك ينعكس على مناخ الأعمال في مصر

وأوضح أن ما يتم من تطوير شامل وميكنة في منظومتي الضرائب والجمارك ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال في مصر، حيث يسجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، كما بدأت العديد من الشركات الأجنبية في اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.

وأكد وزير المالية على أن الدولة حرصت على استكمال المشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، لافتًا إلى أن التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والجوانب الاجتماعية أسهم في تخفيف حدة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصري من بين دول قليلة في العالم لمعدل نمو إيجابي، رغم أزمة كورونا.

خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة

وتابع الوزير، أن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المالي المقبل، حيث سجلت مصر في العام المالي الماضي نحو 91%، وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، مضيفا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.

وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت فى تحسين متوسط عمر الدين العام، ليصل إلى 3.4 سنة في يونيو 2021، ونستهدف الوصول إلى 3.8% في العام المالي الحالي وصولًا إلى خمس سنوات في السنوات المقبلة.

استفادة المجتمع الدولي من تحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر

من جانبه أعرب السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، عن تقديره لما يتم من جهود إصلاحية في مصر رغم الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإعجابه البالغ بالتطور الذي تشهده كل القطاعات في مصر، خاصة أنه سبق له العمل في مصر منذ نحو عقدين، بما يجعله يدرك حجم الإنجاز الذي يتحقق على أرض مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى التي تُقام في مجالات المواصلات والطرق، وتحلية المياه ومعالجتها وغيرها من القطاعات.

وقال السفير البريطاني، إن المجتمع الدولي يمكن أن يستخلص العديد من الدروس المستفادة من التجربة المصرية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.