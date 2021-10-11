علا رشدي: التعليم «أون لاين» مأساة.. العيال كانت بتلعب مش بتذاكر

كشفت الفنانة علا رشدي، عن معاناتها في تجربة التعليم «أون لاين»، أثناء العام الدراسي السابق، إذ وصفت الأمر بالمأساة، «العيال كانت قاعدة تلعب ومتعودوش على التعليم أون لاين إلا في آخر الدراسة، كانت السنة الدراسية خلصت»، موضحة أن ابنتها كانت تعتمد في مذاكرتها على نفسها، بينما ابنها كان يحتاجها دومًا أثناء مذاكرته، «بكون قاعدة متذنبة معاة، يقولي خليكي جنبي متتحركيش».

أبناؤها سعداء بعودة الدراسة من أجل لقاء أصدقائهم

وأضافت «رشدي»، خلال حوارها في برنامج «كلمة آخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون»، أن أبناءها سعداء بعودة الدراسة من أجل لقاء أصدقائهم، والمرح واللعب مجدًدا، مشددة في الوقت ذاته على تعود أبنائها على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، «للأسف اتعودوا على لبس الكمامات طول الوقت وده إحساس وحش جدًا».

التمارين الرياضية بعد العودة من المدارس

وتابعت الفنانة علا رشدي: «الأولاد بيفضلوا قاعدين بالكمامات في الفصول وبيقلعوها في الفسخة عشان يتنفسوا شوية»، كاشفة أنها عقب عودة الأبناء من المدرسة تبدأ التمارين الرياضية «الوقت الفاضي بعد رجوعهم مش كويس، المهم يلعبوا رياضة أو يلعبوا مزيكا، أو أي حاجة ولو سبناهم في وقت الفراغ ده هيعمل مشاكل كتيرة جداً إما أنه هيفتح الآي باد أو يدخل التيك توك، وده الحل في وسط وجود تطبيقات وإلكترونيات في كل حتة».

علا رشدي تكشف عن مواهب أبنائها

وأوضحت الفنانة علا رشدي، أن ابنتها تتمرن على «الباليه المائي» وتدخل بطولات فيه، بينما ابنها يمارس رياضات التنس والسباحة والفن «جيتار وبيانو».