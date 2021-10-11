علا رشدي: حصلت على كوروسات في التعامل مع «عِند الأطفال»: أعصابي بتفلت

ردت الفنانة علا رشدي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، عن كيفية تعاملها مع «زن أبنائها والدبدبة داخل المنزل»، حيث ردت الفنانة أنها في هذه الحالة تقوم بإدخالهم إلى غرفتهم «الحل بقوله روح أدخل غرفتك، وده مش أمر سهل، لازم أروح أشده أوديه الأوضة، لأنه مش من السهولة يروح لوحده، التربية تجارب، وبستشير أطباء نفسيين»، وذلك خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون».

لا يصح إنكسار الأم أمام أبنائها

وأضافت «رشدي»، أنها تلقت كورسات أون لاين في كيفية التعامل مع «عِند» الأطفال، «لازم نفضل جامدين قدام عند الأطفال، ومينفعش ننكسر قدام الأولاد، على سبيل المثال لو بنتي قالتلي مش هعمل الهوم وورك، يبقى رد فعلي هادئ للغاية، وبقول لها، تمام، متعملهوش، بس الهوم وورك متعملش يبقى مفيش تلفزيون، مينفعش بقى أعمل كده وهي تقعد تزن أقوم سيبالها التلفزيون، لأن لو حصل ده يبقى الزن هيستمر».

رشدي: أعصابي تتعرض في كثير من الأحيان للانفلات

وتابعت الفنانة علا رشدي: «لو سبت بنتي تفتح التلفزيون بعد عياط وزن كتير، يبقى مش هتبطل بعد كده زن، لأنها عارفة في النهاية إن طلبها هيتنفذ، هو كده العقاب، لو أدينا مسؤولية لأي طفل يبقى مقابلها حاجة حلوة من الأب أو الأم أو مشاهدة التلفزيون واللعب»، موضحة أن أعصابها تتعرض في كثير من الأحيان للانفلات، «أوقات بهوش وبلوش من عصبيتي، وأوقات ببقى زي الوحش الكاسر، والعيال بتخاف مني».

التربية الإيجابية بمفردها ليست كافية مع الأطفال

وواصلت: «غصب عني برجع للأسلوب اللي اتربيت عليه عن طريق الزعيق، لأن التربية الإيجابية بمفردها لا تكون كافية، فبضطر أزعق وأعصابي تفلت».