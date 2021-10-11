كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟.. الإفتاء تجيب

تمر ذكرى المولد النبوي الشريف على المسلمين كل عام، ويتساءل الكثيرون عن كيفية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وهل الاحتفالات بالمدح والأناشيد الدينية مستحبة أم لا؟، تجيب عن هذه التساؤلات دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى مولد النبي الشريف جائزة شرعا.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وأكدت دار الإفتاء، أن قراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد والتغني بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، كل ذلك جائز ومستحب شرعًا.

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن أن المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر.

ووجهت الدار رسالة: «احتفلوا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيوا سنته ولا تلتفتوا إلى من يحرم ذلك فالسنة النبوية ذكرت الكثير من الأدلة على أن الصحابة الكرام كانوا يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإذنه فيه، فعن بُرَيْدَةَ الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداءُ فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت قد نذرت إنْ ردَّكَ الله سالمًا أن أضربَ بينَ يَديْكَ بالدَفِّ وأتغنَّى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: إن كنت نَذرت فاضربي، وإلا فَلا».

وأكدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتفل بميلاده الشريف، وسنَّ لنا بنفسه الشريفة الشكرَ لله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صحَّ عنه أنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول: «ذلك يومٌ ولدتُ فيه» رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على منة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة، وكذلك جماهير السلف الصالح.