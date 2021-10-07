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رسميا.. دار الإفتاء: موعد المولد النبوي 2021 يوم الثلاثاء 19 اكتوبر

كتب:

حسام حربى
10:55 م | الخميس 07 أكتوبر 2021
المولد النبوي 2021

المولد النبوي 2021

أعلنت دار الافتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيسبوك، منذ قليل، أن المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 19 أكتوبر.

الافتاء تستطلع هلال شهر ربيع الاول

وعلى الرغم من أن موعد إجازة المولد النبوي الشريف قد تحدد فلكيا يوم الاثنين المقبل 18 أكتوبر 2021 الجاري، إلا أن دار الإفتاء لم تكن استطلعت بعد هلال شهر ربيع الأول.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021

وتتوقف إجازة المولد النبوي الشريف على قرار مجلس الوزراء، بترحيل هذه الإجازة إلى يوم الخميس كما هو معتاد، وكما حدث في إجازة ذكرى نصر أكتوبر 1973.

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