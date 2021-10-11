أمن سوهاج يصدر بيانا حول واقعة قيادة «صبي» سيارة ميكروباص (فيديو)

أصدرت مديرية أمن سوهاج بيانا حول واقعة قيادة أحد الصبية سيارة «ميكروباص» بأحد شوارع المحافظة، وأفاد البيان بضبط السيارة وقائدها وتبين أنه يبلغ من العمر 15 عاما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وجاء نص البيان الصادر من مديرية الأمن: «رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام أحد الصبية بقيادة سيارة أجرة ميكروباص، بشارع الشهيد عبد المنعم رياض دائرة قسم أول سوهاج».

ضبط سيارة أجرة يقودها مراهق

وأضاف البيان: «تمكن ضباط مباحث إدارة مرور سوهاج من تحديد وضبط السيارة وقائدها المدعو (محمد.م.ف) 15 سنة طالب ويقيم بدائرة مركز سوهاج، رخصة تسيير منتهية باسم (مصطفي.م.ث) يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وجرى التحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق».

يذكر أن وزارة الداخلية، أصدرت بيانا حول الواقعة أمس، أشارت فيه إلى ضبط السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما استنكر الأهالي في محافظة سوهاج الواقعة بعد نشر مقطع الفيديو وطالبوا بضبط قائد السيارة، وصاحبها لتركه صبيا يقود سيارة أجرة يستقلها المواطنون، وطالبوا بتشديد الرقابة المرورية علي سيارات الأجرة وخاصة في مدينة سوهاج، التي عادة ما تكون فيها الإجراءات مخففة بعكس الطرق الزراعية والصحراوية حيث تنتشر بها الخدمات المرورية بشكل كبير، كما طالبوا بمعاقبة صاحب السيارة نظرا لتعريضه حياة الركاب للخطر من خلال السماح لمراهق بقيادة السيارة.