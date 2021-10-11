قصة عنقود الـ«النص مليون جنيه« في فرح بكفر الشيخ.. «طلع فنكوش»

شريط طويل عبارة عن أموال فئة الـ100 جنيها، جرى تدبيسها ببعضها البعض على شكل عنقود، قام أحد الأشخاص بلفها حول عنق العريس وعروسه، بفرحهما الذي أقيم بقرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، منذ أكثر من شهر، وصورت إحدى شركات الدعاية والإعلان بالمنطقة الفرح، وجرى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أثار ضجة كبيرة بعدما إدعى ناشر الفيديو أن قيمة النقود «نصف مليون جنيه.. نقطة الفرح للعريس».

ونفى الشحات البسيوني، عم العريس الذي ظهر في الفيديو، صحة ما جرى تداوله من قيام أحد رجال الأعمال بمدينة المحلة الكبرى، بإهداء العريس نقطة نصف مليون جنيه قائلا: «مفيش الكلام ده دا فنكوش، ودا راجل اتعرف على رامي البسيوني، العريس، بعد أن أهداه الأخير نقطة 5 ألاف جنيه في وقت سابق، فالراجل رد النقطة بس مش بنص مليون جنيه، وهو متعود يعمل كدة مع الناس بيرد النقطة عبارة عن عنقود فلوس مدبس في بعضه، وإحنا مش عارفين الفيديو انتشر ازاي، المبلغ كله كان زهيد لا يصل لهذه القيمة».

أحد أقارب العريس: رجل الأعمال أخد الفلوس تاني

«الفيديو الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حقيقيا لكن قيمة النقطة ليست حقيقية»، هذا ما أكده أحد المقربون من العريس، مضيفا: «دا فنكوش مفيش الكلام ده، الفيديو حقيقي لكن المبلع مش حقيقي، الراجل ده جه حط النقطة في الشنطة زي ما احنا متعودين في الأرياف، والمنظر بتاع الفلوس دا حقيقي كان حوالي 10 آلاف جنيه مدبسين وخدهم تاني، وكان في بحراس واقفين أول ما الفقرة انتهت لموا الفلوس وخدها ومشي، الفلوس دي مش نقطة دي منظر للتصوير والشو، وعملها مع شخص تاني في فرحه».