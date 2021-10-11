محاكمة 215 متهما في قضية «كتائب حلوان» بعد قليل

تُعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعد قليل، بمجمع محاكم طرة، لنظر جلسة محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية كتائب حلوان.

اتهامات النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية كتائب حلوان عدة اتهامات، منها تشكيل مجموعات مسلحة، هدفها تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، والقيام بتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء.

جرائم «كتائب حلوان»

وتشمل الاتهامات أن المتهمين فى الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، كانوا يتولون قيادة جماعة تم تأسيسها بما يخالف أحكام القانون، وكان الغرض من تأسيسها هو تعطيل أحكام الدستور والدعوة إلى ذلك، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، وكذلك الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، فضلا عن الإضرار بالسلم الاجتماعي.

تفاصيل قضية «كتائب حلوان»

وفي جلسة سابقة، قدم ممثل النيابة العامة ما يفيد من وزارة الداخلية أن سياراتي الشرطة المتواجدين فى الواقعة غير تابعين لأمن القاهرة، كما بلغ إجمالي التلفيات وراء الخسائر والتلفيات التي ارتكتبها جماعة الإخوان بعد مهاجمة المنشآت العامة والشرطة وإضرام النيران بوحدة مرور حلوان وإدارة شرطة نجدة حلوان وحريق 8 سيارات، فضلًا عن إضرام النيران بمركبات تابعة للشرطة والتعدى على نقطة شرطة عين حلوان وتخريب نقطة شرطة عرب الوالدة وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر لتبلغ قيمة التلفيات 620684 جنيهًا.

يذكر أنه سبق ووافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية واستمرار حبس 125 متهمًا، وضبط وإحضار باقى المتهمين لتقديمهم للمحاكمة.