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تأجيل محاكمة المتهمين في «كتائب حلوان» لـ29 يونيو

كتب:

هيثم البرعى
05:10 م | الأربعاء 26 مايو 2021
المتهمون فى القفص خلال جلسة سابقة

المتهمون فى القفص خلال جلسة سابقة

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة 215 متهما إخوانيا من عناصر ما يسمى «كتائب حلوان»، لجلسة 29 يونيو المقبل، لاستكمال سماع المرافعات.

ونسبت النيابة العامة، للمتهمين، تشكيل مجموعات مسلحة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وانضموا لها، وحازوا أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

 

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