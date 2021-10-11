سرقة منزل الفنان شريف خير الله بالساحل الشمالي.. «العوض على الله»

أعلن الفنان شريف خير الله، عن تعرض منزله بالساحل الشمالي، للسرقة، واختفاء بعض محتويات المنزل، صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد يومين من عرض أحدث أعماله الدرامية الجديدة بحكاية «هدف نبيل» من مسلسل «ورا كل باب».

وكتب شريف خير الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «لله الأمر من قبل ومن بعد.. بيتي في الساحل أتكسر وأتسرق.. العوض على الله»، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

أعمال شريف خير الله: يتعاون مع صلاح عبد الله في هدف نبيل

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان شريف خير الله، حكاية «هدف نبيل»، إحدى حكايات مسلسل ورا كل باب، عبر شبكة تليفزيون الحياة، ويُشاركه في بطولتها كلّ من الفنان صلاح عبدالله، وعايدة رياض وآخرين.

وكان شريف خير الله، قد نشر مجموعة من كواليس الحكاية الجديدة، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، مُعلقًا عليها بقوله: «ربنا يكتب لكم النجاح والتوفيق.. ورا كل باب حكاية.. حدوته حلوة.. قناة الحياة 9 مساءً».

شريف خير الله: أنا بحب الفن

يذكر أنّ الفنان شريف خير الله، قد تصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، قبل شهورٍ قليلة، بعد شكواه من قلة ظهوره في الأعمال الفنية، حيث استعرض الشكوى على موقع «فيس بوك»، مؤكدًا أنه لم يستعطف زملاءه الفنانين أو الجمهور، فيما سعى لتدوين كلمات ليُعبر عما يمر به، كونه بعيدًا عن البلاتوهات، رغم ارتباطه الشديد بعالم الفن.

شريف خير الله ممثل مصري صاحب 30 سنة فن

وبدأ الفنان شريف خير الله، رحلته الفنية، في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي تقريبًا، وأثرى الساحة الفنية بأعمالٍ عدة، سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، ومن بين أعماله فيلم كلاشنكوف، وحاحا وتفاحة، وحياة قلبي وأفراحه، وكذلك مسلسلات الدخول في الممنوع، وأهل الهوى، والنار والطين، والخفافيش وغيرها.