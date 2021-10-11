ضبط 4 آلاف و200 قطعة حلوى «سمسمية علف» مجهولة المصدر بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، حملة للقضاء على الغش التجاري ومراقبة الأسواق ومصانع الحلوى بمدينة دسوق، حفاظًا على صحة المواطنين، وتزامنًا مع اقتراب حلول المولد النبوي الشريف.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، ومحمد البدراوي، وسعد أبو إسماعيل، بحماية المستهلك بكفر الشيخ.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 آلاف و200 قطعة حلوي «سمسمية علف» مغلفة ومعبأة ومعدة للتداول والبيع بالأسواق، مجهولة المصدر، دون تاريخ إنتاج أو صلاحية، داخل أحد المخازن التابعة لأحد مصانع تصنيع الحلوى بمدينة دسوق.

ضبط 239 عبوة ألوان صناعية منتهية الصلاحية

كما ضبطت الحملة 239عبوة ألوان صناعية، منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، بإحدى مخازن بيع مستلزمات الحلويات بمدينة دسوق.

ضبط مدير مستودع غاز يبيع الأسطوانات في السوق السوداء

ونجحت جهود الحملة في ضبط المدير المسئول لإحدى مستودعات الغاز، لتصرفه في 400 أسطوانة غاز منزلية سعة 12.5 كجم، وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

وتحفظت الحملة على الكميات المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وفي وقت سابق، نفذت المديرية حملة أسفرت عن تحرير 17 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة، منها ضبط 4 مخابز لتجميعهم 91 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم دقيق بلدي مدعم بطرق غير مشروعة للتربح منها، وتلاعبهم في وزن الرغيف بمقدار 17 إلى 27 جراما.