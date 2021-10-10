حملات مكثفة من «التموين» على الأسواق للتأكد من سلامة حلوى المولد

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرياتها على مستوى محافظات الجمهورية والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

مديريات التموين تتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص توجيهها المرسل لمديريات التموين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين في عرض حلوى المولد النبوي الشريف، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو حال التأكد من إضرار الحلوى المعروضة بالصحة العامة للمواطنين.

توجيهات للشركة القابضة بضخ كميات كبيرة يوميا لسد احتياجات المواطنين

في سياق متصل، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة يوميًا بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء عن المواطنين من خلال طرح حلوى المولد بجودة عالية وبأسعار مخفضة من أجل سد احتياجات المواطنين.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوميا، كميات هائلة من حلوى المولد لفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات، من أجل بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها المعروضة في الأسواق الخارجية.

نسبة تخفيضات أسعار حلوى المولد من وزارة التموين

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن فروع المجمعات الاستهلاكية والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، تتيح أسعار حلوى المولد بتخفيضات للمواطنين بنسبة تخفيض تتراوح من 25% إلى 30%.

قائمة أسعار حلوى المولد التي طرحتها وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية

- العلبة وزن 1 كيلو 65 جنيها.

- العلبة وزن 2 كيلو 135 جنيها.

- العلبة وزن 3 كيلو 200 جنيه.

تحذير من شراء حلوى المولد المكشوفة غير المغلفة

من جانبه، بدأ قطاع الرقابة على الأسواق بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في شن حملات تفتيش ورقابة على جميع الأسواق والمحال التجارية التي تطرح علب حلوى المولد، مناشدًا المواطنين عدم شراء حلوى المولد إلا من الأماكن الموثوق منها، وتجنب شراء الحلوى المكشوفة وغير المغلفة.