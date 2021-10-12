أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 12-10-2021 مقابل الجنيه

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات في اليوم، من خلال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، خاصة بعد انتشار الموجة الرابعة في بعض الدول، ما يؤثر على الأسعار.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم، في بنك الإسكندرية، 18.05 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.07 جنيه للشراء، و18.21جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.06 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65جنيه للشراء، و15.75جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية، نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.53 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، اليوم، نحو 21.31 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل نحو 21.28 للشراء، و21.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في المصرف المتحد، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.