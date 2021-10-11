أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين 11-10-2021 مقابل الجنيه

عودة الحديث عن الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد بعدد من الدول وبينها مصر، قد يؤثر بشكل أو بآخر على ملامح أسعار العملات، ما يدفع عدد كبير من المواطنين للبحث عن أسعارها بشكل يومي، مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار، ويحرص عدد كبير على متابعة التغيرات التي تطرأ على الأسعار في اليوم، وذلك من خلال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر وفق تعاملات صباح اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووصل سعر اليورو اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 18.03 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.09 جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.07 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية، نحو 21.23 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.28 للشراء، و21.49 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، اليوم، نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65جنيه للشراء، و15.75جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.