سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في البنوك المصرية

يبحث العديد من المواطنين بشكل يومي عن أسعار العملات، ومنها سعر اليورو اليوم، والذي شهد حالة من التباين في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، سعر اليورو في البنوك وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الحالي، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.06 جنيه للشراء و18.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.09 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.09 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.07 جنيه للشراء و18.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.06 جنيه للشراء و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.09 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وتباينت أسعار العملات العربية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر لنحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، لنحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، و في بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.