2021 تكتب شهادة وفاة 7 معمرين على مستوى العالم.. بينهم مصريان

كتب عام 2021 شهادة الوفاة لسبعة معمرين في العالم، في دول مصر وإريتريا وفرنسا والبرازيل وبلجيكا، وكان آخرهم هذا الشهر، الذي شهد وفاة المعمرة البرازيلية، فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس، عن عمر ناهز 116 عاما، قبل 16 يوما فقط من بلوغ عامها الـ117.

معمرة سوهاج تتوفى عن عمر 122 عاما

وبدأت وفيات المعمرين والمعمرات في يناير الماضي، بوفاة الحاجة فاطمة محمد أبو سليمان، أكبر معمرة بقرية شطورة بمحافظة سوهاج، التي عاصرت أحداث ثورة 1919 و23 يوليو 1952، وتغير مصر من الملكية إلى الجمهورية، وحروب مصر في أعوام 1948 و1967 و1973 وثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأنجبت الحاجة فاطمة 10 أولاد ذكور وإناث، توفوا جميعا، وكان آخرهم قبل 30 عاما، ومات عن عمر 70 عاما، لكنها عاشت مع عدد من الأحفاد وصل عددهم إلى نحو 250 حفيدا.

أكبر رجل بليجكي يودع الحياة عن عمر 107 أعوام

وودّع المعمر البلجيكي القس السابق، جوزيف سميتس، الحياة عن عمر 107 عاما في سبتمبر الماضي، وكان مولده في 15 أبريل 1914 في مقاطعة أنتويرب، وكان أكبر معمر في البلاد عقب وفاة أحد المعمرين، سيلفان فالي، صاحب الـ109 سنة، بينما أكبر معمرة في بلجيكا، فكانت مارسيل ليفاز البالغة من العمر 110 أعوام.

وفي سبتمبر الماضي، وعن عمر 127 سنة، توفي المعمر الإريتري نتاباي تنسو، في إحدى القرى النائية في البلاد، وطالب حفيد المعمر بإدراج جده في موسوعة جينيس، بعد أن مات على عمر 127 سنة، مبينا في تصريحات صحفية أنه كان صبورا وكريما.

قبل أيام من عيد ميلادها الـ117.. الموت يخطفها

وفي بداية أكتوبر الجاري، توفيت ثالث أكبر معمرة في العالم، البرازيلية فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس، عقب إصابتها بالتهاب رئوئ في فورتاليزا بولاية سيارا، قبل 16 يوما من بلوغها عامها الـ117، وكانت الجدة على تواصل دائما مع أحفادها وأبنائها ولكنها كانت غير قادرة على الحركة وطريحة الفراش منذ سنوات عديدة.

وولدت سيلسا في يوم 21 أكتوبر 1904 في كاسكافيل بولاية سيارا، وتم تسجيل أسمها في مجموعة أبحاث علم الشيخوخة «جي آر جي»، وهي منظمة تم تأسيسها في عام 1990 وتختص بمتابعة الأشخاص الذين تخطوا الـ110 أعوام، وتعد سيلسا ثالث أكبر إنسان في العالم، بعد اليابانية «كاين تاناكا» البالغة 118 عاما و281 يوما، والفرنسية لوسيل راندون وعمرها 117 عاما و241 يوما.

وفاة القرش الفرنسي صاحب الـ112 عاما

في اليوم نفسه الذي ودعت فيه المعمرة البرازيلية العالم، ودعت فرنسا المعمر جول ثيوباليد، صاحب الـ112 عاما، الذي حصل على لقب أكبر معمر في فرنسا في عام 2019، بعد أن أصبح متقاعدا عقب عمر من العمل في صيد الأسماك، وكان هذا الرجل جزء من تراث مارتينيك، بحسب تصريحات مندوبة حياة المسنين بمدينة فور دو فرانس عاصمة مارتينيك، وحصل على لقب أكبر معمر في عام 2019 بعد وفاة شارينتيس روجيز أوفين، ويشار إلى أن المعمر أطلق عليه لقب «القرش» من قبل عائلته بعد عمله الطويل في مجال صيد الأسماك.

أكبر معمر لبناني

كما شهد العام 2021، وفاة أكبر معمر لبناني عن عمر ناهز 123 سنة، وكان يعيش في بلدة عكار الشمالية، وكان قوي البنية، ومحبا للحياة وجدا لـ100 طفلا، وأولادها العشرة في سنة الشيخوخة، وتزوج 3 مرات، وكانت آخر زوجة له وهو في الثمانين من عمره، وكان حريصا على المشي بين 10 و40 كيلومترا يوميا ويمارس الرياضة باستمرار.

وفاة البابور أكبر معمر في البحر الأحمر

كما شيعت محافظة البحر الأحمر، محمد عوض، المشهور بـ«محمد البابور»، أكبر معمر، صاحب الـ104 سنة، المولود في 1917، حيث وافته المنية منتصف العام الجاري، عقب حياة عاصر خلالها كل رؤساء مصر، وقبلهم الملك فاروق، منذ مولده حتى وفاته، كما عاصر الحرب العالمية الأولى والثانية، وأنجب 8 بنات ولديه 30 حفيدا.

وتعود شهرته «البابور»، إلى أنه كان سائق القطار الوحيد التابع لشركة البترول، عندما كانت تعمل تحت مظلة شل الإنجليزية، وكان البابو ينقل الأشخاص من منطقة السقالة إلى مقر الشركة برأس غارب.