«التنسيقية»: قرار تكليف الصيادلة انتصار للحق بالطرق الشرعية

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقًا على حل أزمة دفعتي كليات الصيادلة في 2018 و2019، إنهم سعوا لاسترداد الحق بالطرق القانونية والشرعية والدستورية، وبشكل سليم، موضحًا أن توقف قرار التعيين «كان معطلهم»، موجهًا رسالة إلى وزارة الصحة قائلًا: «كنا في غنى تام عن هذه المهاترات، ووقف حال أسر مصرية بالكامل، وهذا انتصار للحق بالطرق الشرعية، وانتصار لمجلس النواب، وانتصار للشباب الواعي الذي لم ينساق إلى الدعوات الهدامة».

خطأ في تفسير القانون

وأعرب درويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم، عن شكره لكل من ساهم في عودة حق الصيادلة، مشيرًا إلى أن هناك خطأ في تفسير الصيادلة والأطباء والعاملين في القطاع الطبي، موضحًا أن بعض قيادات وزارة الصحة فسرت الموضوع بشكل معين أدى لهذا الخطأ، ومشددًا على أن تصحيح هذا الأمر يعد انتصارًا للنواب ومجلس النواب والدولة المصرية.

وتابع درويش، أنهم وجهوا طلبات إحاطة لوزارة الصحة بهذا الشأن، موضحًا أن هذا القرار يمهد بشكل قاطع إلى تكليف الدفعات التالية كما كان يحدث في السابق، و«نحن في حاجة إلى كل من يستطيع أن يقدم شيء في هذا القطاع، وهناك عجز في الصيادلة، وليس فائض من الصيادلة كما يُقال، لأن هناك خريجي كليات أخرى غير الصيادلة يعملون في مجال الصيدلة، وهذا لا مانع فيه ولكن نحتاج إلى أهل الاختصاص».

رسالة إلى وزارة الصحة

وشدد درويش، على أهمية أن تكون وزارة الصحة وقياداتها على قدر المسؤولية لكي لا تحدث أي بلبلة في مثل هذه الأمور، ويجب على القطاع الصحي أن يكون هناك انضباط حقيقي في مسألة تفسير القوانين، معربًا في نفس الوقت عن شكره لوزارة الصحة التي استجابت لهم في حل الأزمة.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوزارة أعلنت تكليف باقي دفعة 2019، ومجلس النواب سوف يتابع تفاصيل الموضوع حتى تكليفهم جميعًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك تصريحات متضاربة من القيادات الوسطى في وزارة الصحة في هذه القضية.