«التنسيقية» تنجح في حل أزمة تكليف الصيادلة

نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، في حل أزمة تكليف الصيادلة من خريجي دفعتي 2018 و2019، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم، تكليف باقي دفعة 2019.

أزمة تكليف الصيادلة

وكان محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، كما تقدم النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب والأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة.

وأكد نواب التنسيقية، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فاجأت خريجي دفعتي 2018 و2019 بعد انتظار دام 3 سنوات، بإعلان تكليف جزء لا يتعدى 30% منهم، وبالمخالفة للقواعد القانونية المستقرة منذ 1974.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وانتقد النواب غياب أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا والمجموع، وإغفال تكليف الصيادلة الحاصلين على درجات علمية، بعد التخرج كدبلومة وماجستير، فضلا عن التمييز بين الطلاب في برنامج الصيدلة العام والكلينكال، وهي برامج معتمدة في المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل هذه الأمور، تؤدي إلى فقدان الثقة بين شباب الصيادلة والنقابات التي تسعى لاحتواء الموقف.

وجرى إحالة الاقتراح برغبة وطلب الإحاطة للجنتي الصحة بالمجلسين، قبل أن تحل الأزمة اليوم، بقرار من وزارة الصحة.