حركة تنقلات النيابة الإدارية.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

أصدر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 444 لسنة 2021، بشأن إصدار حركة تنقلات النيابة الإدارية، للمستشارين من أعضاء النيابة الإدارية.

وجاء في نص القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته، وكذلك قرار وزير العدل رقم 6464 لسنة 2021، وقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 128 لسنة 2016 بإصدار التعليمات العامة للنيابات وتعديلاته، ولصالح العمل، فإنه تقرر 10 مواد يتضمنها قرار حركة تنقلات النيابة الإدارية كالتالي:

تنقلات النيابة الإدارية

1) المادة الأولى: نقل نواب رئيس هيئة النيابة الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل اسم تم ذكره في القرار.

2) المادة الثانية: نقل الوكلاء العامين آتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل اسم.

3) المادة الثالثة: نقل الوكلاء العامين آتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل اسم.

4) المادة الرابعة: نقل وكلاء النيابة من الفئة «أ» الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل اسم.

5) المادة الخامسة: نقل وكلاء النيابة من الفئة «ب» الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل اسم.

6) المادة السادسة: نقل وكلاء النيابة من الفئة الممتازة الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل اسم.

7) المادة السابعة: نقل الوكلاء الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل اسم.

8) المادة الثامنة: نقل محمد زين العابدين حسني عبيدي مساعد نيابة إلى نيابة الخارجية.

9) المادة التاسعة: نقل معاوني النيابة الآتية أسماؤهم إلى الإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات الموضحة أمام كل اسم.

10) المادة العاشرة: يعمل بهذا القرار ابتداء من يوم السبت الموافق 16-10- 2021، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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