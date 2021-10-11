شيخ الأزهر في يوم الفتاة العالمي: الإسلام حرر المرأة من عادات الجاهلية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بمناسبة يوم الفتاة العالمي، إن الإسلام جاء ليحرر الفتاة من عادات الجاهلية.

شيخ الأزهر: ندعو إلى جميع الإجراءات التي تضمن حقوق المرأة

وقال «الطيب»: «جاء الإسلام ليحرر المرأة من عادات الجاهلية التي تنتقص من حقوقها، وتعاملها على أنها إنسان ناقص الإرادة والحقوق».

وأضاف شيخ الأزهر: «في يوم الفتاة العالمي، ندعو إلى جميع الإجراءات التي تضمن حق الفتيات في إكمال التعليم والكرامة، وجميع حقوقهن التي كفلها الإسلام».

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «اليونيسيف»، باليوم العالمية للفتاة، الموافق اليوم 11 أكتوبر، وأصدرت بيانًا قالت فيه، إن هناك فجوة رقمية بين الجنسين في الاتصال والوظائف، وهناك عدم مساواة وإقصاء تجاه النساء، عبر المناطق الجغرافية والأجيال التي تمثل التحدي الذي نواجهه، بينما كان المأمول أن تكون الثورة الرقمية للجميع وبالجميع.

وزارة الهجرة تحيي اليوم العالمي للفتاة

يذكر أن وزارة الهجرة، أحيت اليوم العالمي للفتاة العام الماضي، من خلال تقليد طلبة جامعية تدعى «آلاء» منصب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة واستمرارًا للتقليد الذي بدأ في عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولي مناصبهن لمدة يوم واحد.

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، على استقبال الطالبة وتبادلت معها الأدوار، واطلعت على الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، وكيفية الإعداد للبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة والتواصل مع المصريين بالخارج.