في يوم الفتاة.. طالبة بالثانوية تتقلد منصب وزيرة التضامن ليوم واحد

تقلدت الفتاة غادة سيد عبد الجواد الطالبة في المرحلة الثانوية منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة واستمرارًا للتقليد الذي بدأ في عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولي مناصبهم لمدة يوم واحد.

القباج تستقبل وزيرة التضامن المؤقتة

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على استقبال "غادة" وتبادلت معها الأدوار، حيث ترأست الفتاة أحد اجتماعات الوزارة، واطلعت على الإدارات التنفيذية داخل الوزارة، وكيفية الإعداد للبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، كما التقت الفتاة قيادات ومسئولي الإدارات المختلفة.

وأجابت "القباج" على كافة الاستفسارات التي وجههتها "غادة"، بشأن إظهار دور الوزارة واستراتيجيتها في دعم الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى الأنشطة والمبادرات المختلفة.

الوزيرة المؤقتة تبدى إعجابها بمجهودات "التضامن"

ومن جانبها أبدت الفتاة غادة سيد الجواد، سعادتها بما لمسته في وزارة التضامن الاجتماعي، والمجهودات التي تنفذها الوزارة وخدماتها للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، وكل ما يتعلق بالأسرة المصرية.

وأكدت، أن الوزارة تقدم خدمات مهمة ومختلفة للمواطنين، وتسعى لرفع العبء عن محدودي الدخل، مشيدة بما وجدته من تنظيم البرامج وآلية العمل في الوزارة.

وتهدف مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" لإظهار دعم الفتيات ومساندتهن لتمكين الفتيات، وتركز على دعم الفتيات والشابات للقيام بأدوار قيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على واقع حياتهن أو يمكن أن تلهم خططهم المستقبلية.

يأتي تنفيذ مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" للعام الثالث على التوالي من خلال الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت وسفارة كندا بالقاهرة، ومن خلال المبادرة تقلدت 27 فتاة وشابة مصرية من سن 14 إلى 24 سنة منصب عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء لمدة يوم كامل، في رسالة من كافة الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بتدعيم حق الفتيات والشابات في المساواة والقيادة والحرية والأمان أونلاين.

وكان من بين أبرز المناصب التي تقلدتها الفتيات والشابات هذا العام منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، وزير الإعلام، وزيرة البيئة، وزير السياحة، وزير القوى العاملة، وزير التجارة، وزير الزراعة، وزير الشباب والرياضة،رئيس المجلس القومي للمرأة، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنصب عدد من السفراء ورؤساء الهيئات الدولية، من بينهم رئيس الاتحاد الأوروبي والسفير الكندي والقائم بأعمال السفير الأندونسي وسفير كوريا بالقاهرة.