«فيس بوك» يتابع تحركاتك.. تعرف على طريقة اكتشاف ذلك وإيقاف المراقبة

ندرك جميعا أنه من السهل أن يتم تتبعنا من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفق الموافقات التي تعطيها الأذونات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ولم نقرأها جيدا.

ووفقا لموقع the sun البريطاني، يقوم «سجل الموقع»، وهو سجل يومي مثير للجدل، حيث تم تسجيلك بواسطة تطبيقات Facebook على iOS و Android، حيث يقوم بتخزين البيانات على خريطة رقمية، يمكن عرضها من خلال إعدادات Facebook الخاصة بك.

ويتم عرض المتاجر والشركات الأخرى التي يعتقد Facebook أنك قمت بزيارتها، بالإضافة إلى الفترات التي يُعتقد أنك كنت فيها «في حالة تنقل»، ويمكنك البحث عن تواريخ محددة لمعرفة بيانات الموقع التي قام Facebook بتسجيل الدخول إليها في أي يوم معين.

ما هو سجل المواقع على Facebook؟

ويمكنك إيقاف تشغيل الإعداد من خلال موقع الويب والتطبيقات الخاصة بـ Facebook ولديك خيار حذف سجل المواقع الخاص بك إذا كنت ترغب في ذلك.

ومن بين أشياء أخرى، يستخدم Facebook إحداثيات GPS الخاصة بك لتخصيص الإعلانات التي يعرضها لك بشكل أفضل، وتقول الشركة على موقعها على الإنترنت: «للمساعدة في استكشاف ما يدور حولك ، يتيح سجل المواقع لفيسبوك إنشاء سجل للمواقع الدقيقة التي يتم تلقيها من خلال خدمات الموقع على أجهزتك المحمولة.

ويمكنك أنت فقط رؤية هذه المعلومات، ويمكنك حذفها من خلال عرض سجل المواقع على جهازك المحمول أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وتحتفظ شركات مثل Google بسجلات مواقع مزعجة مماثلة باستخدام البيانات التي تم جمعها من خلال خرائط Google ونظام التشغيل Android الخاص بها.

كيفية عرض سجل المواقع وتشغيله أو إيقاف تشغيله؟

وسجل المواقع الخاص بك مدفون بعمق داخل إعدادات حسابك، ويمكنك الوصول إليه من خلال تطبيقات Facebook على Android أو iOS ، أو عبر متصفح سطح المكتب الخاص بك.

ففي نظام iOS ، يمكنك حذف السجل كالتالي:

- اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أسفل يمين Facebook

- انقر فوق الإعدادات والخصوصية، ثم اختصارات الخصوصية، ثم إدارة إعدادات موقعك.

- يمكنك تشغيل سجل المواقع أو إيقاف تشغيله من خلال النقر على شريط التمرير الأزرق.

- ولعرض سجل المواقع واستكشافه، انقر فوق عرض سجل المواقع.

- قد يُطلب منك إعادة إدخال كلمة مرور حسابك.

أما في نظام Android:

- انقر فوق القائمة أعلى يمين Facebook.

- انقر فوق الإعدادات والخصوصية، ثم اختصارات الخصوصية، ثم إدارة إعدادات الموقع، ثم سجل المواقع.

- ويمكنك تشغيل سجل المواقع أو إيقاف تشغيله من خلال النقر على شريط التمرير الأزرق.

- ولعرض سجل المواقع واستكشافه، انقر فوق عرض سجل المواقع.

- قد يُطلب منك إعادة إدخال كلمة مرور حسابك.

كيفية حذف سجل الموقع الخاص بك

ومن الممكن حذف سجل موقعك حتى لا يقوم Facebook بتخزين البيانات السابقة على مكان وجودك.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لعرض سجل المواقع الخاص بك.

وفي نظام iOS، انقر على «المزيد» في الجزء العلوي الأيسر، ثم اختر «حذف هذا اليوم» أو «حذف سجل المواقع بالكامل»، ثم اتبع الخطوات لتأكيد رغبتك في حذف سجل المواقع الخاص بك عن طريق النقر على حذف هذا اليوم أو حذف سجل المواقع بالكامل مرة أخرى.

وعلى نظام Android ، انقر على «المزيد» في الجزء العلوي الأيسر ثم اختر حذف هذا اليوم أو حذف سجل المواقع بالكامل، ثم انقر على «موافق».