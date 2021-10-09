خسائر فيسبوك من انقطاع خدماته مرتين: ملايين الدولارات

شهد يوم الجمعة تعطل فيسبوك للمرة الثانية لمدة قصيرة، حيث توقفت بعض الخدمات التي يقدمها الموقع، وذلك بعد أيام من الانقطاع الطويل الذي عانى منه الموقع الأسبوع الماضي.

توقف واتساب وإنستجرام

وأدى هذا العطل إلى توقف تطبيقي إنستجرام وواتساب، التابعين لشركة فيسبوك، بعد ظهر يوم الجمعة لمدة ساعتين تقريبًا قبل استعادة الخدمة، ولم تقدم الشركة أي تفاصيل حول سبب تعطل الخدمة في تغريدتها التي أعلنت عن عودة التطبيقات للعمل.

13 مليون دولار أرباحا في الساعة

تقدر أرباح شركة فيسبوك بنحو 13 مليون دولار في الساعة، وبعد أن ظلت التطبيقات التابعة للشركة مظلمة لمدة 9 ساعات تقريبًا هذا الأسبوع، ما يعني أن ضريبة الانقطاعين قد تكلف الإيرادات خسائر بنحو 100 مليون دولار، وفقاً لـ«فوربس».

الاختبار الروتيني لأجهزة التوجيه

قالت الشركة، يوم الاثنين، إن الاختبار الروتيني لأجهزة التوجيه الخاصة بها وشبكة الألياف الضوئية لم تسر على ما يرام، وبدلاً من ذلك أغلقت الوصول إلى بعض مراكز بيانات «فيسبوك»، وتوجه مهندسو الشركة لمراكز البيانات هذه شخصيًا بسبب عدم قدرتهم على الاتصال عن بعد بها، ما أطال مدة المشكلة.

تأثير الانقطاع على المشاهير والمستخدمين

في أمريكا، كانت التطبيقات المغلقة تعني أن المستخدمين لا يمكنهم الوصول إلى العديد من الأجزاء المفضلة لديهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنسبة للمشاهير والمؤثرين الذين يعتمدون على المواقع للتسويق لأنفسهم، كان هذا هو التذكير الأقوى بضرورة التنويع بعد النهاية التي كانت وشيكة لتيك توك العام الماضي.

استفادة التطبيقات المنافسة

كان أداء منافسي «فيسبوك» جيدًا، حيث ارتفع الاستخدام على سنابشات Snapchat بنسبة 23%، بينما زاد استخدام تويتر بنسبة 11% وفقًا لبيانات موقع Sensor Tower.

تليجرام يتصدر

أثناء تعطل خدمات فيسبوك، وصل تطبيق المراسة تيليجرام Telegram إلى المرتبة الأولى وتطبيق المراسلة سيغنال Signal إلى المرتبة العاشرة بين تطبيقات أبل المجانية الأكثر تنزيلًا وفقًا لموقع Sensor Tower.

وقال الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تيليجرام، إن شركته شهدت عددًا قياسيًا من عمليات التثبيت، على حد تعبيره وصلت إلى «أكثر من 70 مليون عملية».