انفجارات في منطقة ⁧‫البوكمال‬⁩ على الحدود ⁧‫السورية‬⁩ ⁧‫العراقية

شهدت منطقة ⁧‫البوكمال‬⁩ على الحدود ⁧‫السورية‬⁩ ⁧‫العراقية، منذ قليل، انفجارات عنيفة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الطائرات صعدت من ضرباتها اليوم

وقال ‏⁧‫المرصد السوري لحقوق الإنسان، غير الحكومي ومقره لندن، في بيان مقتضب له، إن «انفجارات عنيفة تضرب منطقة ⁧‫البوكمال‬⁩ على الحدود ⁧‫السورية‬⁩ ⁧‫العراقية‬⁩ تزامنا مع تحليق طيران مسير في الأجواء»، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وصعّدت طائرات مسيرة مجهولة، اليوم، من ضرباتها مستهدفة الميليشيات الإيرانية، عند الحدود السورية- العراقية في منطقة غرب الفرات، وفق المرصد.

وأوضح المرصد، أن الطيران المسيّر شن 4 غارات خلال الفترة الممتدة منذ الثالث من سبتمبر الماضي وحتى الثامن من أكتوبر الجاري.

كما أضاف المرصد، أن الاستهدافات خلفت 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية، بالإضافة لأكثر من 15 جريحا من مختلف الجنسيات، بعضهم بحالة حرجة، فضلاً عن تدمير وإصابة 6 أهداف على الأقل.

وتقع البوكمال في الجهة الشرقية من القطر العربي السوري، وعلى الضفة اليمنى لنهر الفرات، وفي منطقة سهلية وتقع على خط عرض 532 شمال خط الاستواء، وترتفع عن سطح البحر بمقدار 165 متر، حيث تتبع لمحافظة دير الزور وتبعد عنها بمقدار 140 كم.

وفي 22 نوفمبر من العام 2020، نفت وزارة الخارجية الإيرانية مقتل جنود وعناصر من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على مدينة البوكمال بشرق سوريا، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، آنذاك، إن الدور العسكري الإيراني في سوريا استشاري وأضاف قائلا: «من يخل بهذا التواجد سيتلقى ردا صاعقا».

وفي سبتمبر الماضي، هز انفجار قوي مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ، حيث تشهد منطقة البوكمال قصفًا متكررا من طائرات أمريكية وأخرى إسرائيلية لمواقع عسكرية تقول إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني والقوات الموالية له.