عاجل.. غارات جوية على منطقة «البوكمال» بريف «دور الزور» السوري

أعلنت وسائل إعلام سورية، أن غارات جوية طالت منطقة «البوكمال» بريف دير الزور، فيما أشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى قصف جوي على منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود بين العراق وسوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، قالت في وقت سابق، نقلا عن مصدر أمني عراقي قوله إن دوي انفجارات عنيفة سمع قرب الحدود مع سوريا السورية.

مصدر أمني: القصف يبعد 1 كيلومتر عن الحدود العراقية

وأشار المصدر العراقي، إلى أن مصدر الانفجارات كان داخل الأراضي السورية واستهدف أماكن فيها منازل لمدنيين، موضحا أن القصف يبعد 1 كيلومتر عن الحدود العراقية، حيث طال منزلين لعوائل سورية من «عشيرة الجغايفة».

أوضح المصدر الأمني، أن عناصر من فصائل مسلحة تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي، كانت تسكن المنزلين خلال القصف، فيما أشارت مصادر عراقية، لشبكة «آر تي» الروسية، إلى أن القصف على الحدود «العراقية السورية» طال لواء 46 في «الحشد الشعبي».