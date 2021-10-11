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محمود مسلم

«المشاط»: انتهاء استراتيجية التعاون مع البنك الأوروبي 2022

كتب:

الوطن
11:21 م | الإثنين 11 أكتوبر 2021
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الجولة الختامية للمشاورات التى تديرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021/2026.

وقالت «المشاط» إن ورش العمل التى عقدت خلال الفترة الأخيرة ضمن المشاورات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، شهدت مشاركة فعالة من جميع الجهات الحكومية المعنية للوقوف على تفاصيل إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة، والتأكد من تلبية هذه الاستراتيجية للمتطلبات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المشاورات وضعت إطار عمل قائماً على الشفافية والحوار البناء لتوجيه التعاون مع البنك الأوروبى نحو تلبية احتياجات التنمية فى مصر من خلال الاستراتيجية المتوقع الانتهاء منها فى فبراير 2022.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، الإنجازات التى تمت فى إطار الاستراتيجية القطرية مع البنك للفترة من 2015/2021، وكيف عززت خطة الحكومة وبرنامج «مصر تنطلق» 2018/2022 الذى نجحت الحكومة من خلاله فى إنجاز برنامج إصلاح اقتصادى أسهم فى تدعيم أسس الاقتصاد الكلى وتحقيق تنمية محورها المواطن المصرى.

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