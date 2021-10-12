إطلاق صواريخ كاليبر في بحر قزوين.. وقاذفتان أمريكيتان فوق البلطيق

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، إجراء طاقم سفينة «فيليكي أوستيوج» تدريبات في بحر قزوين مع إطلاق صواريخ كاليبر المجنحة، وقال المكتب الصحفي للمنطقة، إن العسكريين الروس استخدموا لأول مرة طائرات مسيرة من نوعي «أورلان 10» و«إيليرون 3» لمراقبة إصابة الأهداف على الشاطئ.

وتم إطلاق الطائرات المسيرة من على متن سفينة «داجستان» التابعة لـ أسطول بحر قزوين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف المكتب الصحفي للمنطقة، أن الطائرات المسيرة لأسطول بحر قزوين حلقت لمدة 500 ساعة إجمالا خلال الفترة الصيفية من برنامج التدريبات لعام 2021، ونفذت أكثر من 200 عملية تحليق لتحقيق أهداف مختلفة.

من جانبها، أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، أن قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من نوع «بي-1بي لانسر»، حلقتا في منطقة بحر البلطيق، ونفذت الطائرتان مهاما في أجواء ليتوانيا بالقرب من حدود مقاطعة كالينينجراد الروسية غربي البلاد.

قيادة القوات الأمريكية في أوروبا: المهمة كانت تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية

وأوضحت قيادة القوات الأمريكية في بيان، أن المهمة كانت تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وقدرات التعامل لطواقم التصويب المسؤولة عن تنسيق الضربات الجوية لإسناد القوات البرية.

وكان طاقما الطائرتين يتدربان على التعامل مع العسكريين الليتوانيين الذين أرسلوا معلومات عن أهداف افتراضية على الأرض.

وانطلقت الطائرتان من قاعدة «فارفورد» في بريطانيا، وقبل العودة هبطت في قاعدة «شبانجداليم» في ألمانيا للتزود بالوقود.

وأوضحت «روسيا اليوم»، أن ذلك كان أول تحليق لطائرتين من مجموعة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية الـ4، القادرة على حمل سلاح نووي، التي تم نشرها في بريطانيا الأسبوع الماضي.