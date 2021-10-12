السيطرة على حريق بشقة سكنية أمام مدرسة ثانوي في أسيوط

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، في السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بالطابق الأول بأحد العقارات أمام مدرسة الخياط الثانوية للبنات بمدينة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب حريق بشقه بإحدى العقارات أمام مدرسة الخياط الثانوية بحي غرب أسيوط.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، بقيادة العميد حسام القرنشاوي وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

كما انتقل إلى موقع البلاغ محمد بشير رئيس حي غرب، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأول العلوي بإحدى العقارات أمام مدرسة الخياط، ملك المواطن "ح . ا"، وتم الاطفاء والتبريد من قبل الحماية المدنية، ونجم الحريق بعض الخسائر بلا إصابات أو خسائر في الأرواح.

ومن جانب آخر، بدأت عمليات التمهيد والتسوية بشارع المطرانية بحي غرب أسيوط، تنفيذا لتعليمات رئيس حي غرب محمد بشير للتمهيد الدقيق قبل بدء عمليات الرصف.

وقال رئيس حي غرب، إنه تم توجيه كافة المعدات الخاصة بعمليات التمهيد والتسوية بدء باستخدام الجليدر لكشط الأرض لتتم عملية التسوية الكاملة.