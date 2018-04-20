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الوطن

الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم بسيارة بها أسطوانات غاز في أسيوط

اليوم AM 03:03
كتب: سعاد أحمد
الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم بسيارة بها أسطوانات غاز في أسيوط

جانب من موقع الحادث

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق كبير بسيارة ربع نقل محملة بأكثر من خمسين أسطوانة بوتاجاز بمنطقة الغربية بمركز أبنوب.

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف البيه إلى موقع الحادث يرافقه كرم عبدالحفيظ ومروان الشب مساعدين رئيس المدينة، وأحمد ثابت نائبه، وإخطار المحافظة والحماية المدنية والتي أرسلت أكثر من عشرة سيارات إطفاء وسيارات إسعاف. 

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود إشارة عاجلة من غرفة عمليات المركز يفيد وقوع انفجار ضخم بسيارة ربع نقل محملة بأسطوانات بوتجاز بمدينة أبنوب أمام مدرسة الصنايع وعدم قدرة قوات المطافئ للسيطرة على الوضع.

وناشد اللواء أشرف البيه رئيس المدينة غرفة عمليات المحافظة وقوات الحماية المدنية لإرسال سيارات إطفاء للسيطرة على الوضع بعد انتقال الحريق لخارج السور وامتداد ألسنة النيران للمنازل المجاورة، مما أصاب المواطنين المجاورين للحادث بالهلع والخوف وترك المنازل هربا من النيران وأصوات الأسطوانات إثر انفجارها على الفور.

انتقل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط يرافقه اللواء جمال شكر مدير الأمن، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، بعد أن أخطر المحافظ المنطقة الجنوبية العسكرية للمساعدة، حيث تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإطفاء الأسطوانات.

وتبين من التحريات الأولية أن السيارة ملك "ج. أمبابي"، كانت قد اشتعلت بها النيران، ووضعها في منطقة فضاء مجاورة لمنطقة سكنية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، وحرر محضر وجارٍ العرض على النيابة.

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